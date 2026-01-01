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    Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, control dial, and wheels, designed for easy mobility.

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/18-4 C

    Artikelnummer: 1.174-900.0