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    Hochdruckreiniger HDS 8/20 De | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with a metal frame and wheels, featuring hoses and control panel.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/20 De

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.210-910.0

    • Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
    • Dieselmotor mit Elektrostart
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