Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 12 kW | Kärcher

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Hochdruckreiniger
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.030-900.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Fördermenge (l/h)
300 - 760
Arbeitsdruck (bar / MPa)
30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
min. 30 - max. 85
Anschlussleistung (kW)
17.5
Anschlusskabel (m)
5
Heizleistung (kW)
12
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
119.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
130.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete