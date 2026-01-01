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    Eimer grau Hermetic 20L | Kärcher

    Grey rectangular bucket with a handle, viewed from the front, on a white background.

    Eimer grau Hermetic 20L

    Artikelnummer: 9.212-181.0

    Rechteckiger Eimer mit Tragegriff