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    Hermetic Sieb | Kärcher

    Rectangular grey tray with evenly spaced small white holes, viewed from above.

    Hermetic Sieb

    Artikelnummer: 9.212-157.0

    Sieb zur Vortränkung, passend zu 20 und 10 L Hermetic Eimer.