Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    High-End-HD-Pistole | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with yellow accents, isolated on a white background.

    High-End-HD-Pistole

    Artikelnummer: 4.775-823.0

    High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.
    Angebot anfordern