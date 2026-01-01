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    High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with yellow accents, isolated on a white background.

    High-End-HD-Pistole TR, 300 bar, 2500 l/h

    Artikelnummer: 4.118-011.0

    Robuste, langlebige High-End-Handspritzpistole für den Einsatz in Lebensmittelbereich und Industrie. Weist auch bei großen Wassermengen bis 2500 l/h nur sehr geringe Druckverluste auf.
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