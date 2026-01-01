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    Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

    Grey Kärcher spray nozzle with adjustable knob, featuring a brass connector and textured grip.

    Hochdruck Knickgelenk

    Artikelnummer: 4.112-057.0

    Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.