Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

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Artikelnummer: 4.481-039.0Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.
Max. Arbeitsdruck (bar)
300
Temperatur (°C)
max. 155
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4