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    Hochdruck Knickgelenk | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a black and silver design, featuring a star-shaped adjustment knob.

    Hochdruck Knickgelenk

    Artikelnummer: 4.481-039.0

    Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.