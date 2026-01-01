Hochdruck Vollstrahldüse 030 für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

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Artikelnummer: 6.415-444.0Hochdruck-Vollstrahldüse 030 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde.
Düsengröße ( )
30
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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