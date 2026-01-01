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    Hochdruck Vollstrahldüse 045 für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

    Metal nozzle with hexagonal base and threaded end, designed for high-pressure applications.

    Hochdruck Vollstrahldüse 045 für Innenreinigungsköpfe

    Artikelnummer: 6.415-446.0

    Düse für Zweidüsenbetrieb
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