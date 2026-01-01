Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruck Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe | Kärcher

    Metal nozzle with hexagonal base and threaded end, designed for high-pressure applications.

    Hochdruck Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe

    Artikelnummer: 6.415-447.0

    Hochdruck-Vollstrahldüse 090 für Innenreinigungsköpfe mit Sprühwinkel 0°, aus gehärtetem Edelstahl und mit 1/8-Zoll-Gewinde.
    Angebot anfordern