Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruck-Wäsche CP 935 | Kärcher

    Green Kärcher VehiclePro high-pressure wash container with label showing a car being cleaned.

    Hochdruck-Wäsche CP 935

    Artikelnummer: 6.295-517.0

    Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt zuverlässig auch stärkste Verschmutzungen durch Stäube, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.
    Angebot anfordern