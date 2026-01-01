Hochdruck-Wäsche CP 935 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-517.0Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt zuverlässig auch stärkste Verschmutzungen durch Stäube, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
12
Gewicht (kg)
20.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 230 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete