Hochdruck-Wäsche CP 935 | Kärcher

Sehr ergiebige Hochdruck-Wäsche CP 935 mit frischem Apfelduft zur gründlichen Pkw- und Zweiradreinigung an SB-Waschplätzen. Das leistungsstarke Reinigungskonzentrat ist besonders wirksam und löst selbst stärkste Öl-, Schmierfett-, Baumharz-, Lehm- und Insektenverschmutzungen. Dabei überzeugt es mit umweltschonenden Eigenschaften: In CP 935 enthaltene Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar, und im Ölabscheider verhält es sich sehr schnell öl-/wassertrennend, ist daher bestens dafür geeignet. Mit bis zu 50 Pkw-Wäschen pro Liter ist das Hochdruckreinigungsmittel von Kärcher zudem sehr wirtschaftlich einsetzbar.