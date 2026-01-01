Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-041.0Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.
Nennweite ( )
10
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
220
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.9