Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

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Artikelnummer: 6.391-238.0mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 6/155°C/250 bar
Nennweite ( )
6
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7