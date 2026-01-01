Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, featuring yellow text on black rubber.

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-034.0

    Hochdruckschlauch in 10 m Länge mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nennweite DN 6, geeignet bis 250 bar.