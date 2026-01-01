Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-035.0Beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung bestückter Hochdruckschlauch (DN 6) in 10 m Länge. Geeignet bis zu 250 bar und mit ANTI!Twist.
Nennweite ( )
6
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.9