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    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-035.0

    Beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung bestückter Hochdruckschlauch (DN 6) in 10 m Länge. Geeignet bis zu 250 bar und mit ANTI!Twist.