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    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 300 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner hose coiled neatly, featuring connectors at both ends.

    Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 300 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Artikelnummer: 6.391-875.0

    mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 6/155°C/300 bar