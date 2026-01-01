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    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors, black with yellow text, on a white background.

    Hochdruckschlauch, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Artikelnummer: 6.110-026.0

    Für bis zu 300 bar Arbeitsdruck: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Anschluss für Schlauchtrommeln und EASY!Lock-Handverschraubung.