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    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-043.0

    20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10).