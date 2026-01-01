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    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends, placed on a white background.

    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.390-726.0

    Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. NW 10/155°C/220 bar