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    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-032.0

    Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.