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    Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-044.0

    Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.