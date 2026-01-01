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    Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-014.0

    Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar.