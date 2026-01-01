Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-045.040 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar.
Nennweite ( )
10
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
220
Länge (m)
40
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.4