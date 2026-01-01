Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-060.0Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar.
Nennweite ( )
12
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
210
Länge (m)
40
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
14.3