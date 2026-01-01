Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.391-865.0Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.
Nennweite ( )
12
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
210
Länge (m)
40
Anschlussgewinde
2 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
13.5