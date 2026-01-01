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    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, placed on a white background.

    Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.391-865.0

    Hochdruckschlauch für Wassermengen größer 1.800 l/h. Mit beidseitiger Verschraubung. 2x M 22 x 1,5 mit Knickschutz.