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    Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

    Artikelnummer: 4.119-005.0

    Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.