Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 4.119-005.0Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.1