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    Hochdruckschlauch elektrisch leitend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with black and yellow markings, featuring connectors at both ends.

    Hochdruckschlauch elektrisch leitend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.391-741.0

    Leitfähiger Longlife-Hochdruckschlauch für den Einsatz in explosionsgeschützenden Bereichen. Auslieferung mit Werkszeugnis zur Leitfähigkeit.