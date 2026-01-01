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    Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-064.0

    Elektrisch leitfähiger, 10 m langer Hochdruckschlauch für die Nutzung in Ex-Bereichen. Länge 10 m, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.