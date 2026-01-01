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    Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure hose with yellow markings and metal connectors at both ends, coiled on a white background.

    Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.388-886.0

    Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 x 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.