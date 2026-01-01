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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and grey connectors.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-051.0

    Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.