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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.389-479.0

    Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung M 22 x 1,5 mit Knickschutz NW 8, mit Drehgelenk, für Lebensmittelindustrie bis 155 °C