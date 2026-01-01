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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with metal connectors on both ends, placed on a plain white background.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Artikelnummer: 6.391-885.0

    Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)