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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled blue high-pressure hose with black connectors on each end, isolated on a white background.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.391-864.0

    Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5