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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Artikelnummer: 6.391-654.0

    15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.