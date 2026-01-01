Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.391-654.015 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.
Nennweite ( )
6
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
15
Anschlussgewinde
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.7