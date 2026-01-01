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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with yellow connector, isolated on white background.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-052.0

    Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.