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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

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    Artikelnummer: 6.110-075.0