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    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with yellow accents and connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-053.0

    Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.