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    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with grey and yellow connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-054.0

    Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.