Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-054.0Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
20
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.9