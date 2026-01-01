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    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow markings, featuring metal connectors at both ends.

    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Artikelnummer: 6.391-882.0

    Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)