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    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with grey and yellow connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-038.0

    Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.