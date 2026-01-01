Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-038.0Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.8