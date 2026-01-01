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    Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure hose with yellow stripe, metal connectors at both ends, coiled on a white background.

    Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

    Artikelnummer: 6.110-069.0

    Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung.