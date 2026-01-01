Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Artikelnummer: 6.110-029.0Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
15
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.7