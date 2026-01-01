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    Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-029.0

    Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.