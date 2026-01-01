Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Artikelnummer: 6.110-027.0

    Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.