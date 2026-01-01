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    Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose, coiled in black and yellow, with connectors, displayed on a plain white background.

    Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Artikelnummer: 6.110-076.0

    Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.