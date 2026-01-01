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    Hohlraumdüse, XS | Kärcher

    Silver and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a threaded end.

    Hohlraumdüse, XS

    Artikelnummer: 4.574-045.0

    Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.