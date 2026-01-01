Hohlraumdüse, XS | Kärcher

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Artikelnummer: 4.574-045.0Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
210 x 37 x 37