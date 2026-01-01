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    Geräteträger Holder C 70 TC | Kärcher

    Kärcher municipal vehicle with a cab and open cargo bed, featuring headlights and a licence plate.

    Geräteträger

    Holder C 70 TC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 8.324-796.0

    • Radlastausgleich und Grenzlastregelung für höhere Arbeitssicherheit
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