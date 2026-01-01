Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Akkusauger HV 1/1 Bp Fs | Kärcher

    Kärcher Professional handheld blower with grey body, black nozzle, and yellow accents, featuring an 18V battery at the base.

    Akkusauger

    HV 1/1 Bp Fs

    Artikelnummer: 1.394-262.0