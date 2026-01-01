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    Heißwassererzeuger HWE 13/21-42kW | Kärcher

    Kärcher stainless steel wall-mounted unit with control knob and labelled inlet/outlet pipes.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Heißwassererzeuger

    HWE 13/21-42kW

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 3.070-035.0

    Der Kärcher Durchlauferhitzer ist ein elektrischer Heißwassererzeuger mit starker 42-kW-Heizleistung, der sich flexibel auf der Hochdruckseite eines Hochdruckreinigers installieren lässt.
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