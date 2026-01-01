Heißwassererzeuger HWE 13/21-42kW | Kärcher

Der Kärcher Durchlauferhitzer ist ein leistungsstarker elektrischer Hochdruck-Heißwassererzeuger, der Wasser direkt im Hochdruck erhitzt und dabei eine konstante Temperatur liefert. Er eignet sich optimal für stationäre Hochdruckreiniger mit einem Wasserdurchfluss von bis zu 1300 l/h und einem Druck von bis zu 210 Bar, kann jedoch auch für mobile Maschinen verwendet werden. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert auf der Hochdruckseite des Hochdruckgeräts. Der Durchlauferhitzer hat eine Heizleistung von 42 kW und verbraucht nur dann Strom, wenn Heißwasser benötigt wird. Das macht ihn besonders umweltfreundlich, da im Gegensatz zu Öl- oder Gasbrennern keine Abgase entstehen. Zudem gibt es kein offenes Feuer, was ihn ideal für den Einsatz an Orten macht, wo Brenner nicht gestattet sind. Bei einem Wasserdurchfluss von 13 l/min (800 l/h) wird die Wassertemperatur um +45 °C erhöht. Die maximal erreichbare Temperatur beträgt 95 °C bei einer Wasserzulauftemperatur von 50 °C. Das Gerät ist einfach zu bedienen und besonders robust, da sowohl der Rahmen und die Abdeckung als auch die elektrische Heizschlange aus Edelstahl gefertigt sind.

Hohe elektrische Heizleistung von 42 kW Heißwasser steht innerhalb von wenigen Sekunden zur Verfügung. Die konstante Arbeitstemperatur liegt bei 60 °C, wenn der Wasserdurchfluss 800 l/h und die Zulauftemperatur 15 °C beträgt. Maximal kann eine Wassertemperatur von 95 °C erreicht werden. Hohe Flexibilität Geeignet für stationäre und mobile Hochdruckreiniger mit einem Durchfluss von bis zu 1300 l/h und einem Druck von 210 bar. Der elektrische Durchlauferhitzer wird an der Hochdruckseite eines Hochdruckreinigers installiert und heizt nur dann, wenn Warmwasser benötigt wird. Die Nutzung des Durchlauferhitzers ist sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen möglich. Umwelt- und Benutzerfreundlich Der Durchlauferhitzer arbeitet ausschließlich elektrisch und verzichtet auf konventionelle Energie wie Diesel oder Gas. Das Wasser wird im Gerät elektrisch aufgeheizt, wodurch im Gegensatz zu Öl- oder Gasbrennern keine Abgase entstehen. Kein offenes Feuer, was den Einsatz überall dort sinnvoll macht, wo die Abgasabführung eines Brenners problematisch oder nicht gestattet ist. Maximale Energieeffizienz Hohe Energieeffizienz, da kein warmes Wasser wie bei Niederdruckboilern vorgehalten werden muss. Es wird nur aufgeheizt, wenn warmes Wasser benötigt wird. Einfache Plug-and-Play-Installation und unkomplizierte Bedienung. Maximale Sicherheit und einfache Bedienung Inklusive Durchflusswächter zum Schutz gegen Trockenlauf. Mit Sicherheitsthermostat zur Verhinderung einer Dampfbildung. Die gewünschte Wassertemperatur kann über einen Temperaturregler eingestellt werden.